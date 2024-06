Aïd-Al-Kabir/ Unicité d’Allah, son adoration et sa primauté: Les recommandations de l’Imam Umar Sall aux fidèles musulmans

La Coordination des musulmans du Sénégal (Cms) a célébré ce dimanche l’Aïd el-Kabir où la fête de la Tabaski. À l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où s’est déroulée la prière qui précède le sacrifice d’Abram (sacrifice du mouton), L’Imam Oumar Sall a adressé un message aux fidèles musulmans les invitant à se conformer davantage aux recommandations du Tout puissant. « Nous ne devons mourir qu’en plein soumission à Allah le Tout puissant. La marche vers cette piété et cette soumission requiert la concrétisation de l’unicité de Dieu, reconnaître sa primauté sur le monde, exalter ses hauts noms et attributs et l’adorer humblement » a rappelé l’Imam Umar Sall aux fidèles qui ont effectué la prière précédent une autre partie qui sacrifiera à la tradition ce lundi 17 juin 2024.