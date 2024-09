Reddition des comptes / Farba Ngom sans gants: « Mane duma Raggal… »

Le député-maire des Agnam a fait face à la presse cet après dans un contexte de reddition des comptes. En effet, après l’annonce de la perquisition à Bentégné, dans un domicile qui appartiendrait à Farba Ngom, ce dernier donne sa position sur cette reddition des comptes. Mais le parlementaire de la 14e législature est sans concession dans son discours: « Je suis certes pour cette reddition des comptes. Pas s’il s’agit de règlement de comptes alors il faudrait dans ce cas, que les acteurs de l’actuel régime se rappellent de ce qu’ils ont toujours combattu. Personnellement, je n’ai pas peur et ceux qui me connaissent et qui connaissent mes origines, le savent ! Je suis imperturbable », prévient le maire des Agnam.



Toujours dans ce même registre, le chargé de la mobilisation à l’Apr prévient que cette reddition des comptes, doit concerner ceux qui ont des responsabilités dans l’Etat : « Ana Farba Ngom ak reddition des comptes » ( pourquoi dire que Farba Ngom est concerné par la reddition des comptes alors qu’il n’a jamais eu de responsabilités dans l’Etat du Sénégal ) dira encore, l’ancien parlementaire qui dit être « droit dans ses bottes ».