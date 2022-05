Red Star : Habib Bèye va prolonger de deux ans.

Le rachat récent du club par 777 Partner va lancer une nouvelle ère dans l’histoire du Red Star (N). Mais sur le banc, une forme de continuité va s’installer. Nommé entraîneur numéro 1 du club audonien en octobre dernier, Habib Beye (44 ans) est en passe de prolonger son bail. La durée de son nouveau contrat devrait être de deux ans.



La fin d’une réflexion menée depuis plusieurs semaines par l’ex Marseillais qui, sollicité par au moins un club de L 2, souhaitait se donner du temps pour prendre sa décision. Conscient des convoitises autour de certains de ses cadres (la révélation P. M. Ba, sollicité en L 2 et Turquie, le milieu offensif D. Durand…), l’ancien capitaine de l’OM, qui a échangé avec plusieurs représentants de 777 Partner et avec le nouveau directeur sportif du club Réda Hammache, voulait cerner avec plus de justesse le projet des nouveaux propriétaires américains.



Séduits par le profil de Bèye et conscients de son bilan (11e, 11 défaites, 11 victoires, 6 nuls en championnat après un début de saison difficile), ces derniers n’avaient pas envisagé le changement de technicien. Habib Bèye, dont la validation de son BEPF (promotion Z. Camara, R. Le Bris…) doit être rendue publique dans les prochains jours, va donc entamer dans quelques semaines sa première préparation estivale en tant qu’entraîneur numéro 1.