Recrudescence des accidents au Sénégal : Chauffeurs et « Thiak Thiak » font le diagnostic

Les accidents de la route sont devenus le principal sujet d'actualité au Sénégal ces derniers jours. Ils constituent un phénomène de plus en plus inquiétant de par les dommages en perte de vies humaines et de dégâts matériels importants causés.

Faisant le constat, Dakaractu a fait le déplacement à La Poste de Médine et à la gare routière de Pétersen pour recueillir les avis des acteurs du transport sur les causes de ces accidents de la circulation.