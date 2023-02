Record : Le Sénégal est la première nation à réaliser le triplé CAN, Chan et CAN Beach Soccer !

Les dates du 6 février 2022, 22 octobre 2022 et le 4 février 2023 resteront à jamais gravées dans la mémoire collective des sénégalais. Ces trois dates représentent respectivement le premier sacre des Lions à une Coupe d’Afrique des nations (CAN), le 7eme trophée continental des lions de la plage et enfin la consécration de la sélection locale ce samedi au Chan.

Les records s’empilent pour les lions de la Teranga qui redeviennent dominateurs et victorieux sur le contient africain. Ce, à la faveur de plusieurs investissements consentis par l’Etat du Sénégal dans la construction d’infrastructures sportives mais également dans la formation et la professionnalisation.

L’expertise locale est plus sollicitée et les techniciens Sénégalais à l’image d’un Aliou Cissé (plus de 7 ans en tant sélectionneur) bénéficient de plus de temps et de la confiance des dirigeants. Un ensemble d’éléments qui favorisent l’émergence d’un écosystème propice à l’éclosion de talents capables d’aller chercher des trophées sur le plan international.

En remportant le championnat d’Afrique des nations ce samedi, face à l’Algérie vaincue aux pénalty (0-0, 5-4), le Sénégal qui est maintenant un pays qui gagne des trophées, a marqué les esprits. Le triplé est historique, exceptionnel et surtout symbolique vu le contexte dans lequel il a été réalisé. Après des décennies de disette, le football sénégal semble avoir atteint la maturité teintée d’un effarant réalisme !

Oui les séances de penalty sont devenues une promenade de santé pour les Lions qui, comme un signe de leur confiance et de leur puissance retrouvées ont gagné ces trois trophées continentaux au terme de séances de tirs au but. La CAN 2022,remportée au Cameroun (0-0, tab 4-2, la CAN de Beach Soccer à Maputo (2-2, tab 6-5 et le Chan Algérie 2023 (0-0, tab 5-4!) Les finales se gagnent aux tirs au but et à la fin c’est le Sénégal qui gagne !