Reconduction de Moussa Baldé au poste de MAER : Le Fouladou remercie Macky Sall pour la confiance renouvelée…

Suite à la reconduction de Moussa Baldé comme ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, les populations du Fouladou lui ont réservé un accueil chaleureux ce samedi 21 novembre à Kolda. Élus locaux, hommes, femmes, jeunes, vieux tous mobilisés ont saisi cette occasion pour remercier le président Macky Sall pour la confiance renouvelée à Moussa Baldé.



Accueilli vers 16 heures dans une ferveur indescriptible, ils scandaient « merci Macky pour la confiance renouvelée » et « jaarama Moussa, kolda wiyoo Moussa ».



Prenant la parole, ses premiers mots ont été les suivants : « je rends grâce à ALLAH (SWT). Et à la suite du remaniement ministériel, le président qui m’a renouvelé sa confiance pour diriger le département de l’agriculture et de l’équipement rural. Comme je l’ai toujours dit, je dois ceci à plusieurs facteurs. Et l’un des facteurs est l’amour que le Fouladou me porte. Mais également, il y a les prières des marabouts et sages du Fouladou qui m’accompagnent tous les jours. »



Dans la foulée, il poursuit : « Je pense que le président Macky Sall sait que j’adore le monde rural, étant moi-même enfant du monde rural. Et le président de la République sait que je donnerai toute mon énergie et mon intelligence pour que l’agriculture puisse porter le monde rural. Et ceci fera du monde rural une frange émergente de la population sénégalaise. C’est ce qui donnera aussi un Sénégal émergent. »



Une cérémonie de lecture du Coran dirigée par le khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady, Chérif Léheib Aïdara, a été organisée pour formuler des prières de paix et de cordialité.



Boubacar Diallo, maire de Kéréwane et HCCT de se féliciter en ces termes : « les élus et les populations sont très contents du président de la République pour la reconduction de Moussa Baldé au ministère de l’agriculture. Nous ne sommes pas surpris de cette confiance renouvelée à son égard car c’est un homme travailleur et de résultats. Je pense que c’est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Nous élus, sommes derrière Macky Sall et Moussa Baldé… »



Avec le nouveau prix de l’arachide à savoir 250 f CFA le kg, le président vient de prouver son attachement au monde rural, selon M. Baldé qui ajoute : « je pense que le monde va rendre au président de la république sa monnaie dans l’avenir. »



Pour finir, il remerciera tous les élus, les femmes, les jeunes pour l’accueil chaleureux et la mobilisation qui lui ont été réservés par ces derniers...