Récompense : Combien gagne Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prix Goncourt pour « La plus secrète mémoire des hommes »?

Lauréat du prix Goncourt pour « La plus secrète mémoire des hommes », Mohamed Mbougar Sarr recevra un chèque de 10 euros « qui lui sera remis pour l'occasion ». Autrement dit, c’est seulement un montant de 6,565.99 francs CFA qui récompense le plus prestigieux des prix littéraires français.



Si son montant est dérisoire comparé aux ventes que rapporte un Goncourt, sa symbolique est immense dans le monde de la littérature française. Originellement de 5.000 francs, il a été revalorisé à 50 nouveaux francs en 1960, puis à 10 euros lors de la création de la monnaie unique.



Très rares sont les récompensés qui l'encaissent. « Mais, les avantages du Goncourt sont ailleurs », selon Abdourahmane Mbengue, interrogé par Le Quotidien. Le critique littéraire et journaliste renseigne que le Goncourt c’est entre 300 et 500 mille ventes et aussi des traductions dans plusieurs langues...