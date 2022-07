Récital du Coran : le grand prix Cheikh Ahmadou Bamba a dévoilé ses 35 candidats.

Le Grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul pour le récital du Saint Coran va bientôt connaître ses finalistes.



Le concours sur la mémorisation et la maitrise des versets du livre saint a tenu, ce 2 juillet, à travers le comité d’organisation de l’événement, une rencontre d’informations et de sensibilisation à l’endroit des dakarois.



La mosquée Massalikul Jinaan a accueilli l’événement qui a permis la présentation des 35 candidats au grand prix. Ils sont âgés de 7 à 30 ans au plus. Cette année, la Mauritanie est désignée comme hôte du concours du récital du Saint Coran...