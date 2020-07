Recherche de solution contre la COVID-19 : Le Pr Mboup pour une participation active de l'Afrique.

Le Coronavirus a démontré qu'aucun pays ni continent n'avait le monopole de la science. Depuis son apparition en Chine, le débat est plus que d'actualité sur le traitement alors que les premiers vaccins sont annoncés pour au plus tôt, début 2020. Pour toutes ces raisons, la participation de l'Afrique dans la recherche de solution doit s'intensifier d'où la mise en place d'une équipe de 25 experts par l'Organisation mondiale de la Santé pour la recherche d'une solution basée sur la médecine traditionnelle. Au Sénégal, le Professeur Souleymane Mboup a été sélectionné.



Interpellé sur cette actualité le concernant, il a expliqué que la mission consistera pour lui et ses 24 autres homologues d'appuyer les pays africains dans la mise au point de protocoles respectant les standards internationaux en matière de recherche scientifique.



Pour le Pr Mboup, l'Afrique doit participer activement dans les recherches en cours pour endiguer la pandémie du coronavirus. "Nous devons faire partie de cet élan", a-t-il vivement souhaité. "L'Afrique a sa place et c'est ça que nous devons montrer en tant qu'Africain mais de manière extrêmement crédible", renchérit-il en marge de la cérémonie de clôture de la formation de points focaux des 14 régions du Sénégal sur la sécurisation du transport des matières infectieuses.