Rebondissement dans la saisie de drogue sur un navire de l'armateur italien Grimaldi : Le "Grande Nigeria" a quitté le port de Dakar pour Anvers.

Une information de taille qui a failli nous échapper, c'est le départ du navire Grande Nigeria du port de Dakar.

Dakaractu est en mesure de révéler que le navire a effectivement quitté le PAD depuis le 18 mars dernier. Il est attendu au port de Anvers, en Belgique le 26 du même mois.

Que s'est-il passé pour qu'on assiste à un tel rebondissement ? En attendant d'avoir des réponses à cette question, rappelons que deux saisies importantes de drogue ont été faites sur ce navire à Dakar.

Le 29 juin, la douane sénégalaise a découvert plus plus de 800 kilos de cocaïne dans des voitures de marque Renault transportées par le RORO.

Six mois plus tard, une nouvelle découverte d'une quantité de 120 kilogramme de cocaïne a été faite dans le système de ventilation du navire. Des membres de l'équipage ont été arrêtés avant d’être libérés et autorisés à rentrer en Italie.

Nous y reviendrons...