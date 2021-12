Rebeuss : L’État va construire une cité judiciaire sur le site de la Maison d’arrêt, bientôt délocalisée.

L’annonce a été faite par le ministre de la Justice, Malick Sall, au cours de l’examen du projet de budget pour l’exercice 2022 de son département.



La Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss « sera délocalisée ailleurs », a dit le Garde des Sceaux, devant l'Assemblée nationale.



Cette réponse a été servie à la députée Sokhna Dieng Mbacké, qui avait interpellé le ministre sur la vétusté de la Mac de Rebeuss.



Mieux, Me Malick Sall annonce qu’à la place, le site abritera une cité judiciaire constituée de la Chancellerie, de l’Ordre des avocats et de logements pour les magistrats.