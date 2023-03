Réapparition de la grippe aviaire : des foyers de transmission détectés à Saint-Louis et Dakar.

Le parc national de la Langue de barbarie à Saint-Louis est l'un des premiers foyers de grippe aviaire à avoir été détectés récemment dans le pays.

Au début du mois de mars, plus de 600 oiseaux sauvages ont été retrouvés morts dans le parc. Ces oiseaux voyageurs auraient par ailleurs propagé le virus.



À en croire le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, c’est le 8 mars que les autorités de la région ont été alertées par les responsables du parc de la survenue d’une mortalité exceptionnelle avec plus de 580 sujets ramassés.



Les prélèvements des scientifiques ont confirmé l’existence de la grippe aviaire. Les autorités sanitaires ont aussitôt notifié le 13 mars 2023 à l'Organisation mondiale de la santé animale (WAHIS-OIE) un foyer de grippe aviaire hautement pathogène A(H5N1) chez des oiseaux sauvages : 637 sternes royales, sternes caugek, sternes caspiennes, mouettes à tête grise et cormorans sont morts depuis le 8 mars au Parc national de la Langue de barbarie à Saint-Louis. Le diagnostic a été confirmé par technique de biologie moléculaire (tRT-PCRen temps réel) au Laboratoire National d'Élevage et de Recherches Vétérinaires (LNERV) de Dakar.



La maladie a pour cible 9 espèces d’oiseaux sauvages parmi lesquels ceux cités plus haut.

À Saint-Louis, la riposte a été déjà enclenchée pour contenir l’épidémie.

« Nous avons déclenché notre plan de risposte qui consiste à prendre des mesures de sauvegarde pour contenir cette situation. Vraisemblablement nous avons dépassé le pic parce qu'aujourd'hui, nous avons un total de 7 cas de mortalité ce qui veut dire que quelque part, nous avons une tendance baissière », a déclaré le gouverneur de la région, Alioune Badara Samb.



À Saint-Louis, des foyers sont également détectés à Potou et Richard Toll. La région de Dakar entre autres localités du pays, a également enregistré d’autres foyers de la maladie.



Les souches du virus de la grippe aviaire touchent principalement les oiseaux, mais peuvent aussi infecter l'homme. Ce type de grippe se contracte principalement par contact avec des oiseaux malades, et peut aussi se transmettre d'une personne à l'autre...