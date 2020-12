Réapparition de cas de Covid-19 : Macky Sall demande le renforcement des contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics.

Le Président de la République, Macky SALL, lors du Conseil des ministres a demandé au Gouvernement, face au relâchement constaté et à l’augmentation relative des cas communautaires, de renforcer les contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics. Il a rappelé l’impératif de veiller à l’observance des règles et mesures barrières lors des manifestations et rassemblements qui doivent être réduits au strict minimum.



A cet égard, selon le communiqué du conseil a demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale de lui proposer de nouvelles mesures préventives visant à endiguer durablement la pandémie de la Covid 19 et éviter l’engorgement de nos structures sanitaires.



Le Président de la République indique, par ailleurs, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, l’urgence de prendre toutes les dispositions pour assurer le fonctionnement adéquat des centres publics de dialyse et la prise en charge des patients (insuffisants rénaux) dans les meilleures conditions. Il a, enfin, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, en relation avec le Secrétariat exécutif du Conseil national de Lutte contre le Sida (CNLS), demandé d’accentuer la mobilisation des partenaires autour du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme qui vient d’allouer, au Sénégal, 45 milliards 668 millions FCFA.