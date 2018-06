Real : Record annonce un départ de Ronaldo

L'avenir de Cristiano Ronaldo (33 ans, 44 matchs et 44 buts toutes compétitions cette saison) va encore faire couler beaucoup d'encre. Pour le journal portugais Record, il n'y a pas de doute : CR7 va quitter le Real Madrid cet été. Le média est affirmatif et assure que l'attaquant lusitanien se sent trahi par son président Florentino Pérez, qui n'a pas caché son intérêt pour Neymar.



Comme souvent, la prudence est de rigueur. Ce n'est pas la première fois que Ronaldo est annoncé sur le départ et on sait que le Merengue souhaite une revalorisation salariale cet été. Pour le moment, CR7 est encore loin d'être parti. Mais le Real cédera-t-il aux exigences de sa star ? Vu que Neymar sera difficile à déloger du PSG cet été, ce n'est pas impossible.