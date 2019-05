Real Madrid : Ramos demande à quitter le club, Koulibaly annoncé pour le remplacer.

La bombe qu’a lancée Sergio Ramos sur le mercato espagnol pourrait avoir de nombreuses conséquences. Le capitaine du Real Madrid, aurait demandé à son président Florentino Perez de le laisser partir gratuitement vers la Chine. Une requête inattendue qui suscite polémiques et incompréhensions dans la maison blanche. Dès lors, le nom du Sénégalais Kalidou Koulibaly est fréquemment évoqué pour remplacer Ramos.

Ce n’est un secret pour personne, Koulibaly intéresse depuis longtemps les dirigeants du Real Madrid, qui n’avaient pas de raison pour faire venir le joueur, qui n’aurait pas accepté de rester sur le banc derrière Ramos et Varane. Mais alors que le départ de Ramos est annoncé en Espagne, le Sénégalais est plus que jamais dans le viseur ‘merengue’.





L’option du défenseur de Naples est plus que jamais sérieuse si le club ne parvient pas à convaincre Sergio Ramos de rester au Bernabeu. le défenseur sénégalais pourrait devenir le défenseur le plus cher du monde et dépasser le record établi par Virgil Van Dijk acheté 85 millions.