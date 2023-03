Réaction de Ousmane Sonko à la sortie du procureur : Benno dénonce un discours délirant et lance un énième appel à la méfiance face « aux forces de destruction »

La majorité présidentielle n’a pas manqué de s’indigner suite à la sortie d'Ousmane Sonko exclusivement réservée au procureur de la République.



Au passage, la coalition Benno Bokk Yakaar exprime sa profonde surprise et sa désolation devant les informations graves et compromettantes pour le Pastef révélées au public par le Procureur général ce mardi.







Avec ces révélations explosives faites par le procureur général près la cour d’appel de Dakar, Benno Bokk Yakaar se dit convaincu que toute l'activité du parti politique Pastef s'inscrit en violation flagrante des dispositions constitutionnelles pertinentes. Elle estime qu’Ousmane Sonko et son parti doivent « s’expliquer sur la présence de militants à la fois aussi dangereux que déséquilibrés dans leurs propres rangs, qui auraient tenté d’organiser des attentats contre des autorités républicaines et des chefs religieux. »







Le discours fait par le leader de Pastef est d’après la coalition présidentielle, délirant où, comme toujours, les insultes et les menaces de mort contre les magistrats ont tenu lieu d'argumentaire. Pour la coalition Benno Bokk Yakaar, la surprise est d’autant plus grande que le président de Pastef ment sur son état de santé en avançant qu’il a été consulté par ses propres médecins alors qu'aucun médecin n’a posé d'acte médical sur lui et qu’il n’a aucunement été empoisonné.







La coalition BBY réaffirme plus que jamais son attachement aux principes de la démocratie et de l’État de droit, et son engagement indéfectible pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Mais appelle encore à la vigilance et à la mobilisation face aux forces de destruction tapies dans les rangs du Pastef et dont l’objectif manifeste est de détruire par la violence notre tradition démocratique multiséculaire...