Razzia électorale de Yewwi Askan Wi : Déthié Fall, une cheville ouvrière de la dynamique victorieuse?

"C'est une demande sociale que les leaders de l'opposition viennent de satisfaire. Parce que pendant longtemps ils nous ont demandé une unité de l'opposition, qu'on soit pour prendre en charge les différentes préoccupations des populations et faire face au régime du président Macky Sall". Ce sont les mots naturellement du mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi à l'occasion du lancement de cette alliance politique. Manifestant ainsi son désir de s'engager dans une coalition dans laquelle il appelle tous les acteurs politiques à l'unité. Tous les leaders de la coalition ont salué cette perspicacité et cette détermination de Déthié Fall qu'il ont choisi comme mandataire national pour le triomphe de la coalition au cours des élections territoriales de dimanche dernier. Au regard des résultats obtenus par Yewwi Askan Wi, les leaders, en passant par Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Malick Gakou, Aïda Mbodj, Habib Sy, Serigne Moustapha Sy et Déthié Fall, se sont bien investis pour une victoire de la coalition. Mais en quoi, particulièrement, le président du Parti Républicain pour le Progrès serait-il un vecteur déterminant dans la dynamique victorieuse de la coalition Yewwi Askan Wi?



En passant par la sortie des circulaires pour le respect de toutes les étapes du processus électoral, aux recours introduits en un temps record pour retrouver l’essentiel des listes de la coalition Yewwi Askan Wi, au combat à Matam pour retrouver les listes, à la mise en garde au ministre de l'intérieur Antoine Diome contre toute tentative de fraude, le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi a voulu inviter ses camarades de la coalition à rester vigilants face à d'éventuels croche-pied du camp opposé et à surveiller tout le processus électoral.



Ne voulant faire de cadeaux au régime de Macky Sall, Déthié Fall a voulu tout donner comme pour dire simplement que le fait que son ancien leader, Idrissa Seck soit maintenant de la mouvance présidentielle, le poussera courageusement à percer et se donner à fond pour avoir des résultats probants. D'ailleurs, il a entamé ce travail en mettant en place un parti pour se frayer son propre chemin politique. Mais cette alliance avec les autres leaders de Yewwi Askan Wi, semble etre un défi pour lui. Les témoignages faits par ses camarades de la même coalition sont unanimes. " Celui qui est à ma gauche, se nomme Déthié Fall. Il s'est beaucoup investi pour le travail que mène notre coalition. Il a d'ailleurs beaucoup contribué à son évolution", reconnaissait Khalifa Sall au cours d'une visite à Bignona où les leaders de la coalition s'adressent à des notables et personnes ressources.



De la même manière, Ousmane Sonko a aussi chanté les louanges de leur infatigable mandataire à l'occasion du lancement de campagne à Ziguinchor par ces propos : " Déthié Fall est un homme structuré et bien organisé. Ce n'est pas pour rien qu'on lui a confié l'organisation de ces élections. Aïda Mbodj, membre fondateur de la coalition, rappelle même que si Déthié Fall refuse d'intégrer le "Mbourok Soow" ( l'alliance entre Idrissa Seck et Macky Sall), cela veut dire simplement qu'il mérite bien d'être le mandataire national.



Le président du PRP se chargeait de la nomination en temps des mandataires, des plénipotentiaires et des représentants des bureaux de vote pour sécuriser le scrutin. Il était aussi chargé de la mise en place d’un programme de campagne avec une tournée efficiente des leaders de Yewwi Askan Wi. L'homme est même célébré dans les réseaux sociaux grâce au travail abattu pour un bon encadrement du processus électoral du début à la fin.



Ne doit-il pas se réjouir du bon déroulement du scrutin et des résultats obtenus après son investissement pour la préparation de cette échéance qui a vu leur coalition dominer dans plusieurs localités stratégiques?