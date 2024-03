Rassemblement du FDR/Fippu : Le véhicule de Dakaractu saccagé!

Le rassemblement du FDR/Fippu qui s'est terminé en queue de poisson, cet après-midi au terrain des HLM Grand-Yoff, a eu son lot de victimes. En effet, la vitre passager arrière du véhicule de Dakaractu a été atteinte par une grosse pierre, de même que l'essuie-glace arrière qui a été brisé lors du rassemblement du FDR/ FIPPU, ce samedi 2 Mars 2024.

Des jets de pierre entre les partisans de Khalifa Sall et ceux de Ousmane Sonko ont fini par disperser la manifestation. Des blessés sont notés de part et d'autre. Les forces de défense et de sécurité (FDS) qui encadraient le rassemblement ont fini par lancer des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants.