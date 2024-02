Rassemblement au Terrain Hlm de Grand-Yoff : Bataille rangée entre partisans de Khalifa Sall et ceux de Pastef

Une bagarre a éclaté entre les partisans du candidat Khalifa Sall et les militants de Pastef, au terrain Hlm de Grand-Yoff à la fin du rassemblement du F24, ce samedi 24 février 2024. Les militants des deux entités politiques se regardent en chiens de faïence depuis un certain temps, du fait que les militants de l'ex parti accusent Khalifa Sall et ses partisans de trahison, depuis leur participation au dialogue de Macky Sall au mois de mai dernier. Lors de sa dernière sortie, Khalifa Sall avait indiqué qu'il ya des "négociations en cours... et que certains sont en train de dialoguer pour la libération des détenus politiques", sans citer le nom de Ousmane Sonko, ni de la coalition Diomaye Président…