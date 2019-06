Rassemblement 14 juin : Heurts entre policiers et manifestants (reportage)

Rue 34 et Fass, ont été le théâtre des premiers tirs de gaz lacrymogènes.

Les manifestants ont jalonné la voie, déterminés à gagner la Place de la Nation, mais ce sera sans succès face aux énormes moyens sécuritaires déployés sur les lieux. Ils seront vite dispersés.

Les plus téméraires seront interpellés, Abdou Karim Guèye du mouvement Nittu Deugg et Simon de Yen A Marre seront du lot.

De l’autre côté, la mythique place est transformée en théâtre de confrontations entre manifestants et forces de l’ordre. Le rond-point Colobane plus précisément.

Des pneus en feu, des jets de pierre et autres objets plantent le décor.

Les quelques ouvriers et marchands sur place se désolent de l’image inhabituelle de leur espace de vie.

Aucun blessé n’a cependant été enregistré dans ces confrontations entre forces de l’ordre et manifestants...