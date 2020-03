Rareté des clients dans les marchés : Les vendeurs du marché Tilène tirent la sonnette d'alarme.

Le Coronavirus a beaucoup impacté les activités de commerce avec des clients qui se font rare. Au marché Tilène, la rareté des clients préoccupe les commerçants et autres vendeurs. Ils ont souligné la diminution des recettes depuis quelques jours.



Généralement les quelques clients qui viennent s'approvisionnent en légumes, viande ou poisson, n'achètent que ce dont ils sont besoin.



Certains sont obligés de venir parce qu' il faut que les familles mangent avec la préparation des repas "lâche Awa Ndiaye trouvée en plein marchandage."



La peur de la pandémie a fait que les personnes ne traînent plus dans les rues, les places publiques et autres lieux...