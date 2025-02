Rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des finances publiques : L’APR dénonce une “cabale” et une tentative de manipulation

Le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024 continue de faire des vagues. Dans une déclaration musclée, l’Alliance pour la République (APR) dénonce ce qu’elle qualifie de “machination politicienne” orchestrée par le Premier ministre Ousmane Sonko pour masquer l’“échec annoncé” du gouvernement actuel.



Un rapport “bancal” et une “instrumentalisation” des institutions



L’APR rejette catégoriquement les conclusions de la Cour des Comptes, accusant le gouvernement d’avoir manipulé l’institution pour discréditer le régime précédent. Selon le parti de l’ex-président Macky Sall, ce rapport “n’a pas respecté le principe du contradictoire”, aucun ancien ministre des Finances n’ayant été consulté. De plus, l’APR s’interroge sur la modification, en cours de route, de la composition de la mission d’audit, laissant entendre une volonté de “truquer” les résultats.



Aucune mention de détournement, mais des poursuites annoncées



L’APR souligne une contradiction majeure : bien que le rapport ne mentionne aucun détournement avéré ni de demande de sanction judiciaire, le ministre de la Justice a déjà annoncé des poursuites. “Par quelle alchimie le gouvernement a-t-il déterminé des coupables sans que la Cour elle-même ne le fasse ?” s’interroge le parti, y voyant une tentative de “criminalisation politique” de l’ancien régime.



Un “agenda destructeur” et une “irresponsabilité” du gouvernement



Le parti accuse Ousmane Sonko de poursuivre un “agenda de destruction du Sénégal”, après avoir, selon lui, “sapé les fondements de l’unité nationale” lorsqu’il était dans l’opposition. Pour l’APR, ce rapport n’est qu’un écran de fumée visant à masquer l’incapacité du gouvernement à répondre aux attentes des Sénégalais. “Le paiement des salaires, des bourses, du service de la dette… tout est à l’arrêt. Après bientôt un an au pouvoir, ils continuent de chercher des boucs émissaires”, assène le communiqué.



Des incohérences relevées dans le rapport



L’APR met en lumière plusieurs contradictions et “approximations” contenues dans le document. Parmi elles :

• L’absence de réserves sur les recettes et dépenses publiques, alors que le gouvernement parle de “faillite”.

• Une analyse de la dette extérieure jugée biaisée, avec des comparaisons faites sur des bases “erronées”.

• L’intégration du financement intérieur privé dans la dette publique, une méthode qualifiée de “peu orthodoxe”.

• Des chiffres contradictoires entre le rapport du ministère des Finances actuel et ceux des années précédentes validés par la même Cour des Comptes.



“Une catastrophe en termes de réputation et de coût d’emprunt”



L’APR avertit que cette gestion “hasardeuse” de la communication financière pourrait avoir de graves conséquences sur l’image du Sénégal à l’international, notamment en matière de négociations avec les partenaires financiers et les institutions de crédit.





En conclusion, le parti de Macky Sall estime que le gouvernement actuel “veut gouverner dans le mensonge, la manipulation et la fuite en avant”, et appelle les Sénégalais à ne pas se laisser berner par cette “opération de diversion”.