Rapport 2019 du CNLS/SIDA : Plus de 17 millions de préservatifs ont été distribués au Sénégal.

Pilier important du paquet de prévention, la promotion de l’utilisation des préservatifs est une stratégie importante pour réduire les nouvelles infections au VIH dans un contexte où l’essentiel de la transmission se fait par voie sexuelle. En 2019, on estime à 17 469 571, les préservatifs qui ont été distribués, renseigne le rapport 2019 du Conseil National de Lutte contre le Sida au Sénégal. Le nombre de préservatifs distribués gratuitement à travers la Division de Lutte contre le Sida et les IST (DLSI) représente un total de 9 052 551 soit 52,4 %. ADEMAS, à travers le marketing social, a distribué 4 080 844 avec 23,3 % et les pharmacies privées 4 241 279 soit 24,3 %.





Les services de Conseils et Dépistage au VIH ont fait part d’un nombre n’important de personnes qui ont également bénéficié de tests durant l’année précédente.



En 2019, 687 865 personnes ont bénéficié du dépistage du VIH, parmi celles-ci, 483 129 sont des femmes enceintes soit 70,2 %.