Rappel à Dieu du maire de Dalifort : Barth rend hommage à Idrissa Diallo

Les deux hommes qui ont eu à cheminer ensemble à l’Assemblée Nationale étaient très proches. Aussi, regrettera Barth, la perte de Diallo est celle d’un grand frère, un camarade engagé, loyal et constant qui a été à tous les combats pour le rayonnement de la démocratie sénégalaise. « Tu es et resteras un modèle de droiture, de générosité, de discrétion. Un homme rigoureux et travailleur toujours au service de sa communauté », dira-t-il. « MERCI POUR TOUT !!! », conclura Barth qui finira par prier pour que toutes les portes du Paradis soient ouvertes à son désormais ex camarade.