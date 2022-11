Rappel à Dieu du journaliste Salif Diallo : La Fifa rend hommage à «une personnalité reconnue pour son professionnalisme»

La FIFA, par le biais de son président et de sa secrétaire générale, a rendu hommage au journaliste de l’APS, Salif Diallo, décédé récemment. Gianni Infantino et Fatma Samoura rendent hommage à «une personnalité reconnue pour sa passion pour le journalisme et le sport, ses vastes connaissances, son professionnalisme et surtout ses qualités humaines».







«Cher président, c’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de Mamadou Salif Diallo. Personnalité reconnue pour sa passion pour le journalisme et le sport, ses vastes connaissances, son professionnalisme et surtout ses qualités humaines, journaliste qui votait pour les +The Best FIFAFootballAwards+ Mamadou Salif Diallo ne sera pas oublié et il nous manquera beaucoup», écrivent Gianni Infantino et Fatma Samoura dans un message de condoléances au président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor.







Le président et la Secrétaire générale de la FIFA expriment «la plus profonde sympathie», de la communauté internationale du football à la Fédération Sénégalaise de Football...