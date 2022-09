Rappel à Dieu du Journaliste Soro Diop : Les condoléances émues du Président Macky Sall.

Ce samedi, le monde de la presse sénégalaise s'est réveillé dans la tristesse et la consternation avec le rappel à Dieu du Journaliste Soro Diop, suite à un accident de la circulation. Depuis l'annonce de la triste nouvelle les témoignages sont unanimes sur les qualités de la personne.



Le chef de l'État Macky Sall s'est lui aussi incliné devant la mémoire du défunt avant de présenter ses condoléances à la presse ainsi qu'à sa famille. « C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de Soro Diop. Apprécié de tous pour son professionnalisme, je salue la mémoire d’un journaliste humble, chaleureux et engagé. À sa famille et à la presse, je présente mes condoléances émues », à réagi le chef de l'État Macky Sall sur son compte Twitter...