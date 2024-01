Rappel à Dieu de la mère de Abdoul Mbaye : Amadou Bâ chez l’ancien Premier Ministre pour présenter ses condoléances

Le Premier ministre Amadou Bâ, accompagné d’une délégation, s’est rendu ce samedi chez Abdoul Mbaye, président de l’ACT. Un Premier ministre qui rend visite à un ancien PM pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de la mère de celui-ci.



Le chef du gouvernement était en compagnie du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, des ministres Alioune Ndoye, Cheikh Oumar Hanne, Abdou Latif Coulibaly, Mme Ndèye Saly Diop Dieng, Mme Zahra Iyane Thiam, du Vice-président de l’assemblée nationale, le Dr Malick Diop entre autres. Après la prise de parole du ministre Mbaye Ndiaye qui présente la délégation accompagnant le Premier ministre, Amadou Bâ s’est exprimé en rendant d’abord hommage à la défunte, avant de faire des témoignages à l’endroit de Cheikh Tidiane Mbaye, frère de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Amadou Bâ a aussi rappelé les rôles déterminants qu’il a eus à jouer dans sa collaboration avec l’État du Sénégal pendant qu’il était directeur général de la Sonatel.



Le Premier ministre Amadou Bâ revient sur ses rapports avec Abdoul Mbaye qui ne datent pas d’aujourd’hui et qui ont toujours été excellents. Des témoignages que l’ancien PM a reconnus et salués. Abdoul Mbaye qui exprime sa gratitude au chef du gouvernement venu partager la peine avec toute la famille, non sans rappeler que leur relation ne date pas d’aujourd’hui.