Rappel à Dieu de Pape Aly Guèye / Capitaine d’industrie « controversé », mais magnat des affaires : Jet privé, maladie, famille, les derniers moments du milliardaire…

Sa société blacklistée…

Le PDG de ce géant de l’industrie avait aussi été à la tête de Myna Distribution technologies, spécialisé dans l’électrification rurale. C’est d’ailleurs cette entreprise qui est la plus connue, puisque c’est elle qui lui a valu la plupart de ses déboires judiciaires.

Nous sommes en 2011, à la veille de la deuxième transmission pacifique du pouvoir au Sénégal, cette fois entre Wade et Sall, celui à qui on prête une proximité avec Samuel Sarr, directeur général de la Senelec de septembre 2003 à décembre 2006 puis ministre de l’Énergie d’avril 2007 à octobre 2010, est accusé d’avoir bénéficié de marchés de gré-à-gré à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de francs cfa.



Il est en outre accusé clairement par son partenaire la société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC) d’avoir perçu depuis plusieurs années plus de 18 milliards pour des prestations fictives ou incomplètes. Son entreprise, Myna-Distribution est même accusée de n’avoir aucune expertise dans le domaine de l’électrification.

Poursuivi en justice, l’État prend des mesures plus radicales en mettant l’entreprise sur une liste rouge. En termes plus clairs, « Myna Distribution » n’avait plus la légalité de souscrire à des marchés lancés par l’État. Malgré cette position de « blacklisté », l’homme d’affaires controversé revient plus fort.



Avec « Excellec » il réussit à la faire entrer comme filiale de la Senelec. Il monte en puissance et gagne un marché de 190 milliards de FCFA, dans le secteur de l’énergie. Une pilule difficile à avaler à l’époque par Bougane Guèye Dany qui dénonçait le passé de Pape Aly Gueye « dans la gestion des marchés publics ».

« Le Monsieur a enterré Myna pour créer Excellec dans le but unique de pouvoir capter d’autres marchés publics avec la complicité de l’Administration et des plus hautes autorités du pays », avait dit le patron de presse.

Beau-fils de Mbackiou Faye et beau-père de Birane Ndour…

Malgré les dénonciations de personnalités de la vie publique sénégalaise, rien n’y fit. Proche du couple présidentiel, Pape Aly Guèye est aussi coté famille en alliance avec « des hauts d’en haut ». En effet, beau-fils de Mbackiou Faye, le représentant du Khalife Général des mourides à Dakar, son épouse est une grande commerçante importatrice de tissus. L’une de ses filles est mariée à Birane Ndour, le Directeur Général de la Télévision Futur Media. L’homme d’affaires Aly Mané est aussi au rang de ses gendres.

Son jet privé…

Alors qu’il l’avait acquis en Septembre dernier, c’est à bord de cet avion que Pape Aly Guèye avait quitté le Sénégal pour se rendre en France pour ses soins. Acquis en plein milieu de la crise de la Covid, ce bijou avait rétorqué le milliardaire aux journalistes après son acquisition, « est fait pour les humains ». Mais les humains étant appelés à mourir, il n’aura finalement pas fait le chemin inverse avec son appareil, ou du moins de son vivant. Si les procédures pour le rapatriement du corps via son avion personnel n’obtiennent pas les autorisations nécessaires, Pape Aly Guèye sera probablement acheminé au pays de ses ancêtres par fret d'ici Mercredi ou Jeudi ...

Pape Aly Guèye, patron des entreprises Myna distribution technologies Sa et de Excellec a été rappelé à Dieu hier en France, avait révélé Dakaractu. Malade depuis plusieurs années, il souffrait d’une insuffisance rénale sévère qui aura finalement eu raison de lui. Un capitaine d’industrie généreux qui aura marqué son temps et créé plus de 5. 000 emplois au niveau d’Excellec, spécialisé dans la fabrication de poteaux électriques en ciment. « Excellec c’est une famille de plus de 5.000 personnes qui partagent le même feeling », aimait-il à répéter.Mouride, il avait prêté allégeance à Serigne Saliou Mbacké, 5e khalife des mourides entre 1990 et 2007. Il avait renouvelé cette allégeance auprès de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, après l’accession de ce dernier au khalifat. Précisé qu’il a été l’un des plus grands donateurs pour la construction de la mosquée « Massalikul Jinaan » de Colobane. D’ailleurs, selon les informations de Dakaractu, son beau-père Mbackiou Faye serait déjà en France afin de faciliter le processus de rapatriement du corps.Certains de ses proches de la ville sainte de Tivaouane souhaiteraient qu'une fois son corps rapatrié, il soit enterré dans la ville près de ses proches.