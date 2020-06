Rappel à Dieu de Nafissatou Sow : Mohamed Boun Abdallah Dionne présente les condoléances de l'État

Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a dirigé la délégation gouvernementale pour présenter les condoléances du chef de l'État et du gouvernement à la présidente du Conseil économique social et environnemental. "Nous sommes venus témoigner et présenter nos condoléances à la famille de la présidente Aminata Touré, nous sommes également venus prier pour notre tante", souligne Mohamed Boun Abdallah Dionne qui se rappelle des liens fraternels qui le lient avec la famille de feu Mahdiyou Touré de Gossas. La délégation du gouvernement est composée du ministre directeur de cabinet du chef de l'État, M. Auguistin Tine, du ministre des transports terrestres et du désenclavement, du député Abdou Mbow entre autres...