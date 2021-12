Rappel à Dieu de Lamine Diack : Déthié Fall salue la mémoire un grand ambassadeur du sport et du Sénégal

Déthié Fall, le Président du PRP, a rendu hommage à Lamine Diack, ancien Président de l’IAAF rappelé à Dieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a tenu à saluer la mémoire d’un grand ambassadeur du sport et du Sénégal. « Athlète de haut rang, de la Présidence du Jaraaf à la Présidence de l'IAAF, en passant par les stations de maire de Dakar, député, vice-président à l'assemblée nationale, Lamine DIACK fut un grand ambassadeur du sport et du Sénégal. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, aux staffs et supporters du Jaraaf, à la communauté sportive et à toute la nation sénégalaise. J'implore d'Allah SWT, dans Sa Miséricorde Infinie, d'élever son âme au rang des élus et de lui accorder une demeure éternelle au Paradis Firdawsy » a écrit Déthié Fall...