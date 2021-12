Rappel à Dieu de Lamine Diack : Augustin Senghor pleure « une grande figure... »

Le président de la Fédération sénégalaise de football et premier vice-président de la CAF, Augustin Senghor, a fait montre de toute sa tristesse à l'annonce du décès de Lamine Diack (88 ans).

Pour le président de la Fsf, " Le Sénégal entier perd en Lamine Diack une Grande Figure..."



Avec un parcours atypique, l'ancien patron de l'athlétisme mondial aura marqué de son empreinte aussi bien la vie politique que sportive du Sénégal. En effet, ancien maire de Dakar et ancien député à l'Assemblée nationale, Lamine Diack, dont le parcours sportif a ete jalonné de succès (Champion de France de saut en longueur en 1958) s'est aussi essayé au football.



Des qualités saluées par Me Senghor : " Compétence, charisme, franc-parler, simplicité et esprit rassembleur étaient entre autres ses qualités qui auront marqué. Condoléances à la famille Diack, au Jaraaf, au Sport et au Sénégal. Fierté! Paix à vous, Président!"