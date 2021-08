Rappel à Dieu de Habré : admis à la Clinique du Cap courant Août, pour des examens médicaux, comment l’ancien président a fini en réanimation à l’hôpital Principal de Dakar

L’ex Président Tchadien Hissène Habré n’est plus! Il a été rappelé à Dieu vers 6 heures du matin, aujourd’hui à l’hôpital Principal de Dakar, où il avait été admis, après avoir été contaminé à la Covid 19. Il se trouvait dans une situation fort délicate.



Selon les informations de Dakaractu, Hissène Habré, dès le 11 Août, avait été admis à la Clinique du Cap pour des examens médicaux.



Il est toutefois à préciser que lors de sa sortie de prison pour rejoindre la clinique, le Président Habré avait été testé négatif à la Covid. Et dans notre tentative de joindre la Direction du Cap Manuel où était emprisonné l’ancien président Tchadien, il nous a été précisé qu’aucun cas de covid n’avait été enregistré dans cette prison. D’ailleurs, les agents et le Directeur de la prison qui accompagnaient Habré à la clinique ont tous été testés négatifs.



Diagnostiqué quelques jours plus tard, d’une contamination au virus SarsCov-19, la Clinique du Cap avait, le 21 Août dernier, demandé son transfèrement à l’hôpital Principal de Dakar au motif qu’elle ne pouvait pas le prendre en charge. Sa situation s’étant empirée, Hissène Habré a rendu l’âme ce 24 Août...