Rappel à Dieu de Double Less : Tapha Tine, Eumeu Sène et Lac de Guiers témoignent sur les qualités du disparu.

Double Less n’est pas seulement le père de Balla Gaye et de Sa Thiès, il était le père de tous les lutteurs. « Nous ressentons la douleur que Balla Gaye 2 a ressenti dans son cœur. Dans la lutte nous sommes des adversaires, mais pas des ennemis, juste la lutte est un business qui nous permet de gagner de l’argent », ont témoigné les champions Tapha Tine, Eumeu Sène et Lac de Guiers.