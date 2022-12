Rappel à Dieu de Charles Forster : les témoignages poignants des hommes de Lettres Amadou lamine Sall et Amadou Tidiane Wone

Charles Forster nous a quittés ce samedi 10 Décembre. Pour ses amis, le poète Amadou lamine Sall et l’ancien ministre de la culture Amadou Tidiane Wone, la peine est grande. « Ma dernière photo avec Charles FOSTER alias Kakatar. Un homme entier et pur au sens premier du terme. Nous avons toujours eu des relations particulières, malgré son caractère volcanique qui est le signe des gens probes », tient à rendre hommage, photo où les deux hommes s’enlacent à l’appui, ATW.

Il poursuit : « J'aimais bien le grand Charles, et je suis comme beaucoup ici très attristé par sa disparition si brusque et que rien ne me laissait présager lors de notre dernière rencontre. Ainsi va la vie! Vivons chaque rencontre comme la dernière ! Avec Vérité et Intensité. À Dieu Charles et repose en paix! »

Le poète Amadou Lamine Sall étale aussi son affliction. « Très, très touché par la nouvelle de la disparition de notre frère et ami FOSTER ! Un homme libre, un fou de rêve et de tendresse. Il nous manquera. De plus en plus, ils s’en vont, ceux-là qui sont si particuliers, si libres et qui avaient le génie de retenir le regard. Comme tout cela est triste et si douloureux ».

Le comédien s’est éteint à l'âge de 69 ans...