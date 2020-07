Rappel à Dieu de Babacar Touré : Retour sur le parcours d'un exemple qui a laissé « ses marques de noblesse » dans la presse.

Il faisait partie des pionniers qui ont eu à donner leur encre et leur énergie dans la marche du métier de journalisme, mais également qui a, par son amour du métier, su bâtir une école qui a inspiré plus d’un.



Faisant partie de la 7e promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l’information (CESTI), Babacar Touré a ainsi complété sa formation en 1979. Il a disposé également d’un certificat de maîtrise en anglais. Après avoir échelonné au CESTI, Babacar Touré commence à exercer au journal «Le Soleil», avant d’avoir une bourse d'études pour aller aux États-Unis renforcer ses capacités. Ce qui l’amènera à étudier à l’Institut français de presse et au centre de perfectionnement et de communication africain à l'université de l'État du Michigan. Il a par ailleurs fait un passage toujours dans le cadre du renforcement, à l'université de Kansas aux États-Unis.



Une fois de retour au Sénégal, l’éminent journaliste Babacar Touré a eu à intégrer l'ONG « Enda Tiers Monde » avant de se lancer dans le projet de mise en place d'un hebdomadaire, "Sud Hebdo" en 1986 avec d'autres de ses amis du journal « Le Soleil », tels Abdoulaye Ndiaga Sylla, Ibrahima Fall, Sidy Gaye. Il mettra aussi en place la première radio privée du Sénégal « Sud Fm » parachevant ainsi le groupe de presse Sud Communication.



Babacar Touré fait partie de ceux qui ont participé à la naissance de l'Union nationale des professionnels de l'information et de la communication (UPICS) qui deviendra plus tard le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication.



Le membre fondateur du groupe Sud’Com après ce long trajet dans le métier qu’il a tant honoré, a finalement été nommé en novembre 2012 à la tête du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) en remplacement de Nancy Ngom Ndiaye.



Babacar Touré est décédé ce dimanche 26 juillet 2020 des suites d'une longue maladie. Il sera inhumé dans la ville sainte de Touba ce lundi.