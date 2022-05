Rappel à Dieu d’Amadou Soumahoro : Abdou Mbow en Côte d’Ivoire pour présenter les condoléances de l’Assemblée nationale du Sénégal au président Ouattara

En sa qualité de premier vice-président de l’Assemblée Nationale, Abdou Mbow, accompagné d’une forte délégation dans laquelle on pouvait remarquer l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, le président de commission Pape Sagna Mbaye et le député de la diaspora établi en Côte d'Ivoire Saybatou Aw, a présenté ce jeudi les condoléances de l’Assemblée nationale au président Alassane Dramane Ouattara, suite au rappel à Dieu du président de l’Assemblée nationale Ivoirienne, Amadou Soumahoro.





Reçue au palais par le vice-président de la république de la Côte d’Ivoire ce jeudi, la délégation dirigée par Abdou Mbow a transmis, à travers une lettre, les condoléances du président Moustapha Niasse et de toute l’Assemblée nationale, au président Ouattara.





Le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal avait précédemment assisté aux obsèques du feu Amadou Soumahoro avant d’aller chez Mme Soumahoro, pour lui remettre la lettre de condoléances du président Moustapha Niasse...