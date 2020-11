Face à la presse ce 24 novembre pour échanger sur les questions d’actualité, le secrétaire d'Etat chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr est longuement revenu sur le rapatriement des compatriotes sénégalais ces derniers jours. Suivant la rumeur qui fait part d'un accord liant le Sénégal à l'Espagne et qui résulterait à ces rapatriements récents des émigrés sénégalais, Moïse Sarr a tenu à apporter des éclairages. « Il n'y a pas de signature entre la République du Sénégal et le Royaume d'Espagne en ce qui concerne le rapatriement de nos compatriotes », a-t-il soutenu. Pour étayer ses propos, le chargé des sénégalais de l'extérieur a expliqué que « la seule convention qui lie la République du Sénégal au royaume d'Espagne est afférente à la prise en charge des pensions de retraite. Elle vient comme une solution à la clause de résidence et garantit l'égalité dans le traitement des travailleurs sénégalais en Espagne entre autres innovations » a-t-il dit.