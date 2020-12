Rapatriement de la dépouille de Pape Bouba Diop : Le vendredi entériné, la levée du corps prévue ce jeudi à Lens.

D’après les informations transmises par Moïse Sarr, le secrétaire d’État auprès des Sénégalais de l’extérieur, au quotidien l’Observateur, le rapatriement de la dépouille de Pape Bouba Diop sera effectué ce vendredi en accord avec la famille du disparu, le ministère des sports Sénégalais et l’ambassade du Sénégal en France.



« Nous sommes en contact avec la famille de Bouba Diop. J’ai personnellement parlé au téléphone avec sa femme, le ministre Matar Ba est également régulièrement en contact avec elle », a confié Moïse Sarr. C’est ainsi que la levée du corps est prévue ce jeudi, à Lens, à 11h30.



Selon le secrétaire d’État, après la cérémonie, la dépouille sera acheminée à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle où elle passera la nuit. C’est le vendredi que le corps devrait décoller (10h40), finalement par vol Air Sénégal et non via la compagnie Air France. Le corps est attendu aux alentours de 15h25 au Sénégal (Dakar).