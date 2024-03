Ramadan-Forte chaleur : L'Anacim annonce des températures caniculaires jusqu'à lundi

Une forte chaleur est constatée depuis quelques jours à Dakar, et sur toute l'étendue du territoire en ce début de ramadan. Une période qui coïncide également avec la campagne électorale, où les candidats battent campagne à l'intérieur du pays.



Selon le bulletin météo spécial de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie ( Anacim), consulté par Dakaractu, pour la période du 15 au 18 mars 2024, des températures journalières très élevées sont prévues sur l'ensemble du pays notamment au niveau des régions Sud ( Kolda, Kédougou, Tambacounda) et centre ( Kaffrine, Kaolack, Diourbel, Fatick). Les pics de températures évolueront entre 44 et 45°C au Sud-Est et 42 à 44°C au Centre. Dans la zone Sud-Ouest ( Ziguinchor, Sédhiou), les températures journalières vont tourner autour de 42°C.

En outre, une couche de poussière va intéresser le pays, elle sera plus dense vers le Nord, l'Est et le Littoral dans la journée du dimanche 17 Mars 2024.



Les températures caniculaires seront entrainées par l'arrivée d'air chaud et sec venant de la zone sahélo-sahélienne entre le Niger, le Mali et le Burkina, renseigne le bulletin météo.



Une vigilance s'impose à cet effet, surtout chez les personnes vulnérables, car la situation prévue pourrait entraîner des coups de chaleur surtout la journée.