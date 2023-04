Racisme en Italie : Après Mbappé, les artistes Gazo, Sadek et Niska affichent leur soutien à Lukaku.

Le joueur qui a été auteur d'un but a répondu aux supporters adverses avec une célébration, chose qui lui a valu un carton rouge et a fait le tour des réseaux sociaux.



En réaction, la Serie A de son côté a annoncé sanctionner le cub de la fermeture d'une partie de la tribune d'où provenaient les cris pour un match. Cependant, après le soutien du joueur français Kylian Mbappé, plusieurs rappeurs ont aussi pris la parole pour exprimer leur soutien au joueur belge. D’abord Sadek qui a d'abord posté une story Instagram dans laquelle il a écrit : « Sortir sur carton rouge parce qu'on défend des droits, le football, il a changé ».



Ensuite Gazo qui lui a aussi posté une story dans laquelle il a écrit : « Fu*k les racistes, on les bai*e » et enfin Niska de son côté a également affiché son soutien à Lukaku en écrivant : « Force à Lukaku, aucune place au racisme ».