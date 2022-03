Racisme aux frontières ukrainiennes : L’Ambassadeur d’Ukraine au Sénégal, Yurii Pyvovarov, parle de « catégories prioritaires » pour le passage en Pologne.

L’Ambassadeur d’Ukraine à Dakar, Yurii Pyvovarov, a démenti les accusations de racisme aux frontières entre l’Ukraine et la Pologne. Recevant Diallo Diagne, fils de l’ancien Grand Serigne de Dakar, il a indiqué que d’après les dernières informations qu'il aurait reçues des services frontaliers Ukrainiens, tout le monde passe mais à tour de rôle.



« Ils passent par ordre d’arrivée, mais surtout par ordre de priorité », a indiqué le diplomate. « Il y a trois catégories qui ont le droit prioritaire de passer, les femmes, les enfants, les blessés. Et tout le reste doit patienter », a-t-il avoué. Avant de faire savoir à nouveau qu’il n’y a aucune différence observée dans les droits de passage.



« Il ne s’agit pas du tout de couleur de la peau. J’ai dit cela au ministre des affaires étrangères (ndlr : Aïssata Tall Sall) , non mille fois non, c’est faux de penser que l’Ukraine bloque quelqu’un… des africains sur la base de la couleur de peau, Non! Tout le monde passe », a-t-il essayé de défendre.



L’Union Africaine et son Président en exercice, Macky Sall tout comme le Président de la Commission de l'Union Africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat, se préoccupent dans un communiqué « des informations rapportées selon lesquelles les citoyens Africains, se trouvant du côté Ukrainien de la frontière, se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité ». Ce traitement différent inacceptable seraient choquant et raciste et violerait le droit international ont rappelé les deux Présidents.



L'Ambassade de Pologne à Dakar a aussi réagi dans un tweet qualifiant de « fakenews » ces informations. Elle assure que les réfugiés fuyant l'Ukraine entrent en Pologne quelle que soit leur nationalité. Bien que le groupe dominant soit les citoyens Ukrainiens, les gardes-frontières ont également fait entrer en Pologne des ressortissants de pays tels que les États-Unis, le Nigeria, l'Inde ou encore, la Géorgie.



Le 27 février, près de 100 000 personnes sont entrées en Pologne en provenance du territoire Ukrainien, ajoute la même source. Depuis le 24 février, les gardes frontaliers Polonais ont autorisé plus de 281 000 personnes fuyant l’Ukraine à entrer en Pologne.