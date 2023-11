Racine Talla sur les tournées économiques du PR: « C’est un exercice de redevabilité, de planification et surtout participatif »

Le conseil présidentiel décentralisé que le chef de l’Etat a initié arrive bien à son heure selon le directeur général de la RTS qui a pris part aux activités de la tournée économique qui a débuté depuis le 13 novembre 2023. Pour avoir écouté et découvert les secrets de cette option du chef de l’Etat qui donne la parole aux populations dans les zones les plus reculées, Racine Talla apprécie globalement la tournée qui s'est terminée ce samedi. « La tournée économique est un exercice de redevabilité, de planification et participatif. Nous avons vu à travers le commandement territorial, les ministères de l’économie, des finances ainsi que toutes les couches de la population, que les gens se sont largement exprimés devant le chef de l’Etat qui a enregistré les plaintes et complaintes pour que durant la période triennale 2024-2026, les solutions soient apportées » indique le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt. Racine Talla qui revient aussi, dans cette interview, sur un aspect sur lequel le Président a insisté : le capital humain. C’est ainsi qu’il a salué au passage, le programme qui concerne notamment les infrastructures scolaires qui vont participer à former les jeunes et leur permettre d’avoir une insertion en vue de leur employabilité. Le directeur général de la Rts se félicite de cette articulation du plan Sénégal émergent adossé au capital humain qui en même temps que l’axe 3, aura une part considérable dans le budget des trois prochaines années.









Cheikh S. FALL