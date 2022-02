Racine Talla sur les 72h de manifestation à l'honneur des Lions : "Ce partenariat fécond entre la RTS et SD Consulting est totalement mérité..."

À travers une collaboration pour la commercialisation, l’installation et l’organisation de FAN Zone durant la Coupe d’Afrique des Nations 2021 qui s'est déroulée au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, la Radio Télévision Sénégalaise (Rts) et Sd Consulting ont bouclé la boucle de cette compétition, hier avec un concert animé par Waly Ballago Seck à l'honneur des Lions de la Téranga, champions d'Afrique.



Le directeur général de la Rts, Racine Talla qui s'est présenté à cet ultime hommage post-compétition, s'est félicité de ce partenariat avec son mandataire, la société Sd Consulting, qui a été d'ailleurs, bien mérité par les Lions de la Téranga qui nous ont comblé de bonheur en nous livrant notre premier trophée Africain le football masculin.



"Nous avons vu le monde qu'il y'a à cet hommage pour les Lions, c'est pour couronner ces 72h de manifestation à l'honneur des Lions. C'est tout à fait mérité. "Kou def Lou Reuy, Am Lù Reuy", dira le directeur général de la Rts tout souriant en descendant le podium où il a été félicité et remercié en même tant que son partenaire Sd Consulting