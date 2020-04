Le Président du Mouvement Dolly, Mamadou Mamour Diallo, a donné une contribution considérable pour participer à l'effort de guerre pour lutter contre cette crise sanitaire mondiale, le Covid 19.Ainsi, divers produits composés de masques de protection, de gels hydroalcooliques, de Madars, de savons, de gants et de lave main ont été réceptionnés par Monsieur El Hadji Bouya Amar, Gouverneur de la région de Louga (Président du comité régional de lutte contre le coronavirus).En plus de ces produits, il a aussi gracieusement offert 40 tonnes de riz destinées aux nécessiteux en cette période de crise. Ces mêmes produits ont été offerts au collectif Stop Corona en plus de trois (3) tonnes de riz.Pour rappel, le collectif Stop Corona, composé de plusieurs sensibilités et dignes fils de Louga, a participé, dès les premières heures de cette pandémie à la sensibilisation à travers des émissions quotidiennes dans les radios de la place, à la distribution de produits d'hygiène et de produits de premières nécessités aux Daaras et la population lougatoise.Mamour Diallo, un homme solidaire qui a toujours œuvré dans le social, a voulu apporter sa partition à cette lutte effrénée contre le Covid 19.