RÉVÉLATION DU MAIRE DE TOUBA : ' Plus de 14 000 élèves de Touba fréquentent les écoles de Mbacké, Kaïré Mbaye, Tindôdi et Touba Bélel '

La révélation est du maire de Touba. Quatorze mile élèves, au bas mot, quittent chaque jour la cité religieuse pour aller fréquenter des écoles à Mbacké, Kaïré Mbaye, Tindôdi et Touba Bélel. Pour lui , ce phénomène entraîne une insécurité routière extrêmement importante surtout à certaines heures. Il conduisait, avec le sous-préfet de Ndame Modou Mbacké Fall, la session d'orientation budgétaire. Ainsi fera-t-il quelques précisions de taille.



''Touba ne dispose pas d'infrastructures scolaires capables d'accueillir des élèves. Il n'y a pas d'école mis à part celle qui porte le nom de Serigne Abdou Rahmane Mbacké à Darou Marnane et l'école privée Serigne Cheikh Gaïndé Fatma. Il y a aussi des écoles franco-arabes privées qui accueillent des enfants. Mais tout le monde peut témoigner des difficultés énormes auxquelles sont confrontés les élèves qui quittent Touba pour se rendre dans les localités environnantes. Ils sont plus de 3 000 élèves à prendre au quotidien le chemin de Kaïré Mbaye, Tindôdi et Touba Bélel. Pendant ce temps, plus de 11 000 enfants se rendent tous les jours à Mbacké . La situation est compliquée. C'est pourquoi nous allons privilégier le secteur de l'éducation dans notre futur budget. Nous envisageons, dans la mesure du possible, de construire des salles de classes pour renforcer ces établissements d'accueil et apporter notre concours dans le domaine du transport. Ce sera une manière de renforcer la sécurité des enfants. ''





Les questions de sécurité, de recouvrement de taxes et impôts, de santé, d'assainissement etc... ont aussi beaucoup occupé les débats.