RETRANSMISSION CAN 2019 : Le Groupe Futurs Médias gagne les droits TV

Six mois après mois avoir diffusé le mondial, Futurs Médias frappe encore fort en s’offrant les droits TV de diffusion de la compétition africaine de football, la CAN 2019 en Égypte. Le groupe a paraphé hier une convention avec la Confédération Africaine de Football pour acquérir les droits de retransmission de la CAN des U -20 au Niger du 2 février et la CAN senior en Égypte.



Le contrat a été signé hier dans les locaux de la TFM avec Christian Lagnidé, un agent exclusif de la CAF en Afrique subsaharienne et le Directeur du groupe Futurs Médias Birane Ndour. Ce dernier a manifesté sa satisfaction : « Depuis un certain moment le président de GFM, Youssou Ndour a manifesté son désir de collaborer avec nous sur les droits sportifs… La CAN, c’est sur la TFM et avec le groupe Futurs Médias », s’est-il réjoui...