REPORTAGE / Visite à l’UCAD : Les étudiants restent optimistes sur les engagements du ministre Abdourahmane Diouf

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Abdourahmane Diouf était à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ce lundi sur instructions de son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour faire l’état des lieux sur la situation de l’enseignement supérieur. Dès ses premiers mots, le ministre a eu à faire des promesses sur le paiement à temps des bourses, le respect du calendrier universitaire, la stabilité au sein de l’université…



Nous avons envoyé une équipe à l’Ucad pour recueillir les avis des étudiants sur les engagements du ministre. Les étudiants ont listé leurs attentes et restent optimistes sur la matérialisation des engagements du ministre qui résoudrait beaucoup de questions et problèmes qu’ils rencontrent.







