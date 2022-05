(REPORTAGE) TINDÔDY - DAROU NAHIM / À la découverte des cités historiques de Serigne Modou Moustapha… oubliées mais résilientes…enclavées mais dégourdies !

Pour beaucoup, Tindôdy est bien le premier village mouride fondé sous le ndigël de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous étions en 1914 lorsque Bamba demandait à certains de ses fils et à l’essentiel de ses cheikhs d’aller s’installer dans des zones jamais habitées par l’homme, d’y élire fief, de cultiver la terre et d’y créer des daara. Chacun était parti muni d’indications claires mais devait, presque pour tous, galérer avant d’atteindre l’objectif fixé. Serigne Modou Moustapha Mbacké, juste âgé de 26 ans, réussit sa mission. Il s’était arrêté juste là où aujourd’hui un de ses petits-fils (Serigne Cheikh Aliou Mbacké) a construit cette énorme mosquée; la deuxième plus grande de Touba, 104 ans après.



Cent-Huit ans après sa création, Dakaractu a choisi d’aller visiter le village. Pour ce, nous avons eu à nous faufiler dans les dédales obscures de la cité où l’électricité est un privilège non encore échu aux populations déjà installées. Baye Mbaye Guèye, chef de village de son état, n’en revient pas. « Comment peut-on regarder ces milliers de familles sombrer dans l’obscurité, marcher des kilomètres dans des sentiers battus pour joindre la route bitumée ? Comment peut-on ne pas se sentir concerné par les conditions de vie de ces milliers de familles qui ont fui les inondations, la promiscuité pour venir ici espérer vainement de meilleures conditions ? Serigne Cheikh Aliou Mbacké a fait creuser des forages, a octroyé gratuitement à des pères de famille désemparés des parcelles de terres où ils peuvent habiter, se bat nuit et jour pour que soit bitumé le tronçon Tindôdy - Touba … Que d’efforts pour ce chef religieux ! Nous interpellons les autorités de ce pays car la vie est difficile ici à Tindôdy. En 12 mois, la cité s’est agrandie de manière impressionnante ».



Baye Mbaye Guèye de gronder davantage : « Autant dire que les efforts de Serigne Cheikh Aliou Mbacké sont plombés par l’absence de l’État. Heureusement que le chef religieux est encore là. Cette piste s’est déjà dégradée et c’est lui qui l’a refaite en plusieurs endroits et il a dépensé plusieurs millions de francs et mobilisé des centaines de personnes pour les travaux ».



Avec le nom de Serigne Cheikh Aliou Mbacké qui revient régulièrement dans les propos de nos interlocuteurs, l’idée nous est venue d’interpeller directement le chef religieux. Nous l’avons retrouvé dans un daara à environ 03 kilomètres et il faisait environ 22 heures. Vêtu d’un grand boubou blanc et à côté d’une machine impressionnante qu’il a, lui-même, créée de toutes pièces et baptisée « Pivomatique » ( ou Tooy - noor, Tooy - nawétt) , le Mbacké - Mbacké affiche son amour pour l’agriculture mais confirme toutes les déclarations glanées en cours de route. « Tindôdy est effectivement une cité oubliée. Pourtant l’histoire retient d’elle son appartenance à Serigne Modou Moustapha Mbacké et son statut de premier village mouride après Touba (il fait partie en tout cas des premiers villages Mourides s’il n’est pas le premier). Tindôdy a d’abord besoin de sortir de son enclavement. Une route bitumée qui déboucherait sur la nationale qui va vers Dahra Djoloff en passant par Barra lui ferait énormément de bien et elle permettrait de décongestionner la périphérie de Ndindy et rendrait possible la circulation vers Aaliyah et même jusque vers Louga et l’autoroute. Nous n’avons qu’une seule piste à Tindôdy. C’est quand-même bizarre. Tindôdy, à ses débuts, était constituée de champs. Serigne Modou Moustapha y cultivait et envoyait ses récoltes à son père et guide spirituel. Ses successeurs (Serigne Cheikh Gaïndé Fatma Mbacké, Serigne Ahmadou Tindôdy) y ont érigé des daara et éduqué les talibés. Serigne Aliou Mbacké, mon père est resté dans le même sillage. Moi aussi, je m’évertue à le faire. Récemment quand j'y établissait un forage, nous avons retrouvé des vestiges, des ustensiles, etc… »



Nous accompagnerons le chef religieux faire un tour dans les environs. Il se désolera de remarquer toutes ces terres non utilisées alors que, selon lui, c’est l’agriculture qui développera ce pays. « L’agriculture mécanisée et programmée toute l’année durant, dis-je ». Il ajoute : « Il faut cependant disposer d’une eau de qualité et en abondance. Cette machine que vous voyez, je l’ai créée de toutes pièces. Elle permet d’économiser l’eau, de la limiter aux pieds des plantes et elle s’écarte toutes les fois que les branches des arbres s’opposent à sa progression ».