REPORTAGE / STADE À POLÉMIQUES - Les jeunes de Mbacké coincés entre promesses et mirage... Quand ça sent le roussi !

Le stade de Mbacké est sans doute l'aire de jeu qui a le plus fait couler d'encre et de salive durant ces 5 dernières années au Sénégal.

Entre l'implication du Khalife Général des Mourides qui a fait détruire les tribunes de l'ancien stade contigu aux cimetières de Mbacké Khéwar et la promesse de l'État de construire un nouveau de 2.000 places avec gazon synthétique de dernière génération, salle de gymnastique et d'arts martiaux, il y a, selon les jeunes, un gigantesque fossé qui les empêche de rêver. Pourtant, comme annoncé par le ministre Matar Bâ, les travaux ont démarré.

" Timidement ! " nous auront opposé les jeunes qui sont intervenus sur Dakaractu-Touba. Ces derniers ont été unanimes à dire que les délais n'ont jamais été respectés.

Suffisant pour qu'ils interpellent directement le Chef de l'État. Dans ce reportage, on se rend compte que l'absence d'infrastructures a causé énormément de tort au football de Mbacké. Il a fait dégringoler le niveau des sportifs, brisé des carrières prometteuses et plongé dans les ténèbres l'équipe fanion du département... Reportage !