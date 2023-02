[ REPORTAGE ] Périmètre maraîcher de Toubacouta: de vieilles productrices dans la peau de jeunes travailleurs.

Mariama Ndong, une vieille dame à l’âge très avancé est en pleine activité sur ses parcelles aménagées pour la culture maraîchère. Elle est secondée dans ses taches par sa co-épouse, Khady Ndour à l’âge beaucoup plus moyen. Dans ce périmètre de Dassilamé Serere de 10 hectares situé dans la commune de Toubacouta dans la région de Fatick, les deux mères de familles voire même grand-mères y mènent un dur travail au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Cela fait 14 ans qu’elles font du maraîchage sur le site en cultivant l’oignon, la pomme de terre, la tomate et autres légumes. Le maraîchage est une bénédiction pour elles. Mais le seul problème auquel elles font face demeure les exercices de poulie qui leur permettent de remplir les bacs de stockage d’eau à partir desquels elles assurent l’arrosage de leur culture. Grâce à l’aide du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (Pariis), le périmètre maraîcher de Dassimalé Sérère commence à séparer de ce vieil système de traitement des cultures au grand bonheur de la coopérative des producteurs de la valée dudit périmètre maraîcher dans laquelle font parties Mariama Ndong et sa co-épouse Khady Ndour…